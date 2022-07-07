Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

07.07.2022 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.412,75 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.412,75 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,60 puan değer kazandı.

Dün 2.408,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,20 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 2.412,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.403,51, en yüksek ise 2.424,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,01 ve hizmetler endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.743,1 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,54, bileşik getirisi yüzde 23,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0210, sterlin/dolar paritesi 1,2020 ve dolar/yen paritesi 135,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,2900 liradan, avro 17,6500 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.743,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 artışla 100,1 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:23:11. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement