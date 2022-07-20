Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

20.07.2022 13:19
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artışla 2.519,68 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artışla 2.519,68 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,72 puan değer kazandı.

Dün 2.501,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,47 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 2.514,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.505,31, en yüksek ise 2.525,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester ve Hektaş oldu.

Altının onsu 1.713,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0250, sterlin/dolar paritesi 1,2020 ve dolar/yen paritesi 138,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,5810 liradan, avro 18,0150 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.713,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 azalışla 102,6 dolardan işlem görüyor.

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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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