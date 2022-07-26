Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

26.07.2022 13:25
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 2.552,17 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 2.552,17 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,67 puan değer kazandı.

Dün 2.548,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,74 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 2.558,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.549,22, en yüksek ise 2.565,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 0,33 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve sanayi endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.720,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0180, sterlin/dolar paritesi 1,2010 ve dolar/yen paritesi 136,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,8380 liradan, avro 18,1030 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.720,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 artışla 101,8 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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