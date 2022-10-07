Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 3.568,44 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,58 puan değer kazandı.

Dün 3.553,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,74 puan ve yüzde 0,27 artarak 3.563,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.548,58, en yüksek ise 3.581,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,20 ve sanayi endeksi yüzde 1,50 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, ASELSAN, Hektaş ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.709 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9790, sterlin/dolar paritesi 1,1196 ve dolar/yen paritesi 144,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5850 liradan, avro 18,2100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,20 azalışla 1.709 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,56 yükselişle azalışla 94,80 dolardan işlem görüyor.