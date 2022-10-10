Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 artışla 3.590,87 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,27 puan değer kazandı.

Cuma günü 3.567,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 19,08 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 3.586,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.566,49, en yüksek ise 3.601,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 1,49, hizmetler endeksi yüzde 1,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.681 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9700, sterlin/dolar paritesi 1,1070 ve dolar/yen paritesi 145,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5810 liradan, avro 18,0330 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.681 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 düşüşle 96,40 dolardan işlem görüyor.