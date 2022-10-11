Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

11.10.2022 13:23
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 azalışla 3.580,15 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 azalışla 3.580,15 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,88 puan değer kaybetti.

Dün 3.582,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 10,52 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 3.592,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.569,52, en yüksek ise 3.594,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Petkim, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.663 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9700, sterlin/dolar paritesi 1,1050 ve dolar/yen paritesi 145,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5850 liradan, avro 18,0280 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.663 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 düşüşle 93,2 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Chp, Borsa İstanbul Hisselerindeki Manipülasyon İddiaları İçin Araştırma Önergesi Verdi Chp, Borsa İstanbul Hisselerindeki Manipülasyon İddiaları İçin Araştırma Önergesi Verdi Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de ''KKTC'yi tanıyın'' çağrısı yapmasının ardından Rusya'dan hamle! Adada konsolosluk açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:28:49. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement