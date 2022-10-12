Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

12.10.2022 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 azalışla 3.565,89 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 azalışla 3.565,89 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,67 puan değer kaybetti.

Dün 3.571,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,88 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 3.586,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.544,76, en yüksek ise 3.591,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C), SASA Polyester ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.670 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9700, sterlin/dolar paritesi 1,1070 ve dolar/yen paritesi 146,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5900 liradan, avro 18,0490 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.670 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 yükselişle 93,7 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 19:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement