Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 azalışla 3.565,89 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,67 puan değer kaybetti.

Dün 3.571,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,88 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 3.586,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.544,76, en yüksek ise 3.591,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C), SASA Polyester ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.670 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9700, sterlin/dolar paritesi 1,1070 ve dolar/yen paritesi 146,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5900 liradan, avro 18,0490 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.670 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 yükselişle 93,7 dolardan işlem görüyor.