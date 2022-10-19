Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

19.10.2022 13:12
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 artışla 3.878,76 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 artışla 3.878,76 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,21 puan değer kazandı.

Dün 3.841,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,16 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 3.860,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.844,48, en yüksek ise 3.891,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 0,69 ve teknoloji endeksi yüzde 1,82 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Akbank, Yapı Kredi, Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.641 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,75, bileşik getirisi yüzde 15,29 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9820, sterlin/dolar paritesi 1,1280 ve dolar/yen paritesi 149,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5910 liradan, avro 18,2550 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.641 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 89,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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