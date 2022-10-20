Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

20.10.2022 13:27
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 3.915,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 3.915,37 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,02 puan değer kazandı.

Dün 3.880,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,20 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.892,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.877,84, en yüksek ise 3.922,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.635 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,33, bileşik getirisi yüzde 14,84 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9780, sterlin/dolar paritesi 1,1200 ve dolar/yen paritesi 149,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5960 liradan, avro 18,1930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.635 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 artışla 92,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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