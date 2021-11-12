Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,44 puan artarak 1.638,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,37 puan ve yüzde 0,39 kazançla 1.631,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.631,43 en yüksek 1.642,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 1.638,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,15 puan ve yüzde 0,74 yükselişle 1.780,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Tük Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.863,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.863,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazanımla 588 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9035 lira, satışta 9,9432 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,9101 lira, satışta 9,9498 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1452, sterlin/dolar paritesi 1,3410, dolar/yen paritesi de 113,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,16 gerileyerek 81,80 dolardan işlem görüyor.