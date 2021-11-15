Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 63,99 puan artarak 1.702,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 33,85 puan ve yüzde 2,07 kazançla 1.672,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.672,35, en yüksek 1.710,79 puanla zirveyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,91 artışla 1.702,49 puandan tamamladı ve böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,29, sanayi endeksi yüzde 2,32, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,43 puan ve yüzde 4,46 yükselişle 1.859,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D), Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.863 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.863 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazanımla 599 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9734 lira, satışta 10,0133 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,9035 lira, satışta 9,9432 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3440, dolar/yen paritesi de 113,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,35 gerileyerek 80,30 dolardan işlem görüyor.