Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,82 puan azalarak 1.776,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,92 puan ve yüzde 0,99 kayıpla 1.801,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.760,80, en yüksek 1.811,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,35 azalışla 1.776,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,77, sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 2,93 düşüşle 1.914,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, SASA Polyester, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.798,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.798,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 kazançla 704 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,0702 lira, satışta 12,1185 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,9917 lira, satışta 12,0397 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,66'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,3326, dolar/yen paritesi de 113,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 8,43 gerileyerek 74,30 dolardan işlem görüyor.