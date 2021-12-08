Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,51 puan artarak 2.004,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,11 puan ve yüzde 0,45 kazanımla 1.995,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.977,85, en yüksek 2.012,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 artışla 2.004,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,87, sanayi endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 2,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,68 puan ve yüzde 1,29 yükselişle 2.171,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.782,35 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.782,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,01 kazanımla 786 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6146 lira, satışta 13,6691 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6571 lira, satışta 13,7118 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1325, sterlin/dolar paritesi 1,3192, dolar/yen paritesi de 113,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,95 artarak 75,43 dolardan işlem görüyor.