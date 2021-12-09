Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,90 puan artarak 2.031,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,57 puan ve yüzde 0,43 kazançla 2.013,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.010,20, en yüksek 2.053,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 2.031,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 2,59 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,29 puan ve yüzde 1,67 yükselişle 2.207,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.775,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.775,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazanımla 787 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7335 lira, satışta 13,7886 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6146 lira, satışta 13,6691 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1295, sterlin/dolar paritesi 1,3206, dolar/yen paritesi de 113,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,95 azalışla 75,17 dolardan işlem görüyor.???????