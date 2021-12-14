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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

14.12.2021 18:41
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,23 puan artarak 2.157,74 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,23 puan artarak 2.157,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,44 puan ve yüzde 1,50 kazançla 2.132,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.124,06, en yüksek 2.157,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,68 artışla 2.157,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,87, sanayi endeksi yüzde 2,38, hizmetler endeksi yüzde1,57 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,36 puan ve yüzde 3,24 yükselişle 2.368,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 25'i geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.772,58 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.772,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,04 kazanımla 822 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,1645 lira, satışta 14,2213 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,2365 lira, satışta 14,2935 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,42'den, bileşik getirisi de yüzde 21,46'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1284, sterlin/dolar paritesi 1,3231, dolar/yen paritesi de 113,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 düşüşle 73,52 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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