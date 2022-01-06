Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,25 puan artarak 2.007,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,82 puan ve yüzde 0,94 kayıpla 1.986,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.977,66, en yüksek 2.021,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 2.007,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,30 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 2.219,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.790,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.790,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,28 kazançla 793 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6257 lira, satışta 13,6803 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3594 lira, satışta 13,4129 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3528, dolar/yen paritesi de 115,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,70 yükselişle 82,02 dolardan işlem görüyor.