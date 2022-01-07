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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

07.01.2022 18:32
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,78 puan artarak 2.033,32 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,78 puan artarak 2.033,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,73 puan ve yüzde 0,63 kazanımla 2.020,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.994,45, en yüksek 2.036,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 2.033,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,96 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 2.256,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.791,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.791,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 793 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7430 lira, satışta 13,7981 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6257 lira, satışta 13,6803 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1348, sterlin/dolar paritesi 1,3566, dolar/yen paritesi de 115,59 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,01 yükselişle 81,70 dolardan işlem görüyor.???????

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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