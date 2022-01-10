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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

10.01.2022 18:51
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,84 puan artarak 2.045,16 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,84 puan artarak 2.045,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,22 puan ve yüzde 0,80 kazanımla 2.049,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.045,16, en yüksek 2.071,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 2.045,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 1,03 ve teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,05 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 2.268,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 31'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.794,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.794,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 800 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7099 lira, satışta 13,7648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7430 lira, satışta 13,7981 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,31'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3540, dolar/yen paritesi de 115,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 80,9 dolardan işlem görüyor.???????

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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