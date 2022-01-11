Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,86 puan artarak 2.046,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,54 puan ve yüzde 1,00 kazanımla 2.065,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.017,99, en yüksek 2.068,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 2.046,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,51 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 2.278,11 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 74'u geriledi. Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.808,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.808,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artarak 806 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7218 lira, satışta 13,7768 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7099 lira, satışta 13,7648 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3600, dolar/yen paritesi de 115,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,4 artışla 81,8 dolardan işlem görüyor.???????