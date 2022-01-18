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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

18.01.2022 18:36
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 105,92 puan azalarak 1.979,83 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 105,92 puan azalarak 1.979,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,95 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 2.082,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.979,83, en yüksek 2.086,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,08 azalışla 1.979,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,47, hizmetler endeksi yüzde 4,46, teknoloji endeksi yüzde 4,95 ve sanayi endeksi yüzde 5,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,86 puan ve yüzde 5,27 düşüşle 2.189,69 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 97'si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.816,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.816,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artarak 790 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5014 lira, satışta 13,5555 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,4693 lira, satışta 13,5233 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3580, dolar/yen paritesi de 114,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 artışla 87 dolardan işlem görüyor.???????

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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