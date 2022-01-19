Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,24 puan artarak 2.042,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,21 puan ve yüzde 0,06 kayıpla 1.978,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.959,40, en yüksek 2.043,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,14 artışla 2.042,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,78, hizmetler endeksi yüzde 2,16, teknoloji endeksi yüzde 2,07 ve sanayi endeksi yüzde 2,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,27 puan ve yüzde 3,39 yükselişle 2.263,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 3'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.837,0 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.837,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 797 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5608 lira, satışta 13,6151 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5014 lira, satışta 13,5555 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3640, dolar/yen paritesi de 114,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 87,7 dolardan işlem görüyor.???????