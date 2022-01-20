Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,87 puan azalarak 2.014,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,14 puan ve yüzde 0,69 kazançla 2.056,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.984,43, en yüksek 2.065,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 azalışla 2.014,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 1,56 ve hizmetler endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,38 puan ve yüzde 1,52 düşüşle 2.229,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'sü prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.845 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.845 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalarak 782 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,4337 lira, satışta 13,4875 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5608 lira, satışta 13,6151 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3640, dolar/yen paritesi de 114,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 87,9 dolardan işlem görüyor.???????