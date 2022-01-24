Üye Girişi
Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

24.01.2022 18:33
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100,88 puan azalarak 1.910,29 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100,88 puan azalarak 1.910,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 6,29 puan ve yüzde 0,31 kayıpla 2.004,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.910,29, en yüksek 2.013,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,02 azalışla 1.910,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,40, sanayi endeksi yüzde 5,41, hizmetler endeksi yüzde 3,60 ve teknoloji endeksi yüzde 4,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 120,04 puan ve yüzde 5,40 düşüşle 2.102,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.831,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.831,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kayıpla 787 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3752 lira, satışta 13,4288 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3926 lira, satışta 13,4463 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,13'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3467, dolar/yen paritesi de 113,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 düşüşle 85,26 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


Çocuklarının önünde uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları gözaltında Çocuklarının önünde uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları gözaltında         
18:35
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor         
18:25
Kar yağışı tarım için can simidi oldu Kar yağışı tarım için can simidi oldu         
18:03
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
18:35 Çocuklarının önünde uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları gözaltında
18:25 Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor
18:24 Cengiz Kurtoğlu sahnede sanat camiasına verdi veriştirdi
18:24 Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'e ulaştı, devre kesici uygulandı
18:02 Kar yağışı tarım için can simidi oldu
18:16 Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme
18:08 İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
18:08 Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımlarına Deniz Baysal da katıldı!
17:53 Vali Ali Yerlikaya: Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini ihbar edin
17:51 Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 18:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement