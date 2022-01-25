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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

25.01.2022 18:25
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,78 puan artarak 1.945,07 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,78 puan artarak 1.945,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,53 puan ve yüzde 0,92 kazanımla 1.927,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.880,18, en yüksek 1.953,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 artışla 1.945,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 1,73 ve teknoloji endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,74 puan ve yüzde 2,22 yükselişle 2.149,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 27'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.842,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.842,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,40 kazançla 798 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,4905 lira, satışta 13,5446 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3752 lira, satışta 13,4288 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1273, sterlin/dolar paritesi 1,3473, dolar/yen paritesi de 113,89 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 yükselişle 86,21 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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