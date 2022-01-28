Üye Girişi
Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

28.01.2022 18:30
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,51 puan azalarak 1.983,18 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,51 puan azalarak 1.983,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,09 puan ve yüzde 0,46 kazançla 2.006,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.976,68, en yüksek 2.019,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 1.983,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,81 puan ve yüzde 1,03 düşüşle 2.186,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.785,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.785,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,10 kayıpla 777 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5971 lira, satışta 13,6516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5837 lira, satışta 13,6381 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,87'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1146, sterlin/dolar paritesi 1,3410, dolar/yen paritesi de 115,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,25 yükselişle 89,55 dolardan işlem görüyor.???????

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


Genç kız, kendisine yapılan ahlaksız teklifi videoya çekip TikTok'tan paylaştı Genç kız, kendisine yapılan ahlaksız teklifi videoya çekip TikTok'tan paylaştı         
18:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yaptığı paylaşım nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yaptığı paylaşım nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası         
18:22
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
15:43
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
18:30 Genç kız, kendisine yapılan ahlaksız teklifi videoya çekip TikTok'tan paylaştı
18:24 Eşi öldürülen Ece Erken: Katil Kadir Yasak, kim yataklık ediyorsa o da suçlu
18:21 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yaptığı paylaşım nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası
17:57 İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu!
17:53 İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi, 12. kez oy çokluğuyla reddedildi
17:30 Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı! Müşterilerini uyardılar
17:18 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak
17:04 Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı
16:59 Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü
16:51 Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 18:38:55. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement