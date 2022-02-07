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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

07.02.2022 18:32
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,77 puan artarak 1.997,58 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,77 puan artarak 1.997,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 0,65 puan ve yüzde 0,03 kayıpla 1.943,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.908,57, en yüksek 1.997,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,77 artışla 1.997,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 2,31 ve teknoloji endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 70,02 puan ve yüzde 3,28 yükselişle 2.206,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.815,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.815,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 azalarak 784 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5335 lira, satışta 13,5877 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5241 lira, satışta 13,5783 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,70'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1444, sterlin/dolar paritesi 1,3529, dolar/yen paritesi de 115,01 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,12 kayıpla 92,14 dolardan işlem görüyor.???????

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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