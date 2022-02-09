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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

09.02.2022 18:32
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,71 puan artarak 2.042,85 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,71 puan artarak 2.042,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,39 puan ve yüzde 0,77 kazançla 2.022,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.017,38, en yüksek 2.046,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 2.042,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 2,21, hizmetler endeksi yüzde 1,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,96 puan ve yüzde 1,98 yükselişle 2.267,41 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 24'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.830,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.830,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazanımla 800 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5580 lira, satışta 13,6123 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6065 lira, satışta 13,6610 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,72'den, bileşik getirisi de yüzde 20,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1440, sterlin/dolar paritesi 1,3559, dolar/yen paritesi de 115,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,13 yükselişle 90,58 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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