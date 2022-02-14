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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

14.02.2022 18:31
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,11 puan azalarak 2.001,94 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,11 puan azalarak 2.001,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,08 puan ve yüzde 1,56 kayıpla 2.018,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.971,11, en yüksek 2.026,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,39 azalışla 2.001,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,85, sanayi endeksi yüzde 2,99, hizmetler endeksi yüzde 2,24 ve teknoloji endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,36 puan ve yüzde 53,85 düşüşle 2.226,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.865,00 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.865,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,8 kazançla 800 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5284 lira, satışta 13,5826 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,4839 lira, satışta 13,5379 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,3520, dolar/yen paritesi de 115,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 azalışla 92,8 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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