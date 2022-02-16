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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

16.02.2022 18:32
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,26 puan artarak 2.041,43 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,26 puan artarak 2.041,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,75 puan ve yüzde 0,58 kazanımla 2.049,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.036,25, en yüksek 2.057,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 2.041,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,22 puan ve yüzde 0,05 düşüşle 2.268,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.861,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.861,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kayıpla 814 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6059 lira, satışta 13,6604 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5937 lira, satışta 13,6482 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,06'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1370, sterlin/dolar paritesi 1,3577, dolar/yen paritesi de 115,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,87 yükselişle 93,45 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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