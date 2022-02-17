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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

17.02.2022 18:25
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,44 puan azalarak 2.009,99 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,44 puan azalarak 2.009,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,31 puan ve yüzde 0,41 kazanımla 2.049,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.009,99, en yüksek 2.059,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 2.009,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 1,84 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,64 puan ve yüzde 1,57 düşüşle 2.232,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 87'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.894,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.894,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 kazançla 830 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5940 lira, satışta 13,6485 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6059 lira, satışta 13,6604 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1364, sterlin/dolar paritesi 1,3617, dolar/yen paritesi de 114,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 yükselişle 91 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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