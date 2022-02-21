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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

21.02.2022 18:35
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,62 puan artarak 2.038,06 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,62 puan artarak 2.038,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 17,65 puan ve yüzde 0,87 kazançla 2.050,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.015,38, en yüksek 2.060,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 2.038,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, hizmetler endeksi yatay kapandı ve sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,56 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 2.268,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.894,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.894,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 825 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6028 lira, satışta 13,6573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6022 lira, satışta 13,6567 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,72'den, bileşik getirisi de yüzde 20,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1336, sterlin/dolar paritesi 1,3612, dolar/yen paritesi de 114,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,55 yükselişle 92,65 dolardan işlem görüyor.

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Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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