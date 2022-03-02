Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

02.03.2022 18:42
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,18 puan artarak 1.986,09 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,18 puan artarak 1.986,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,27 puan ve yüzde 0,22 kazanımla 1.974,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.961,63, en yüksek 1.999,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 1.986,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1,71 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,61 puan ve yüzde 0,98 yükselişle 2.237,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.928,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.928,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 kazanımla 872 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,0288 lira, satışta 14,0850 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,8757 lira, satışta 13,9313 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,03'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1076, sterlin/dolar paritesi 1,3332, dolar/yen paritesi de 115,42 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,75 yükselişle 109,40 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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