Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

03.03.2022 18:27
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,20 puan artarak 2.023,29 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,20 puan artarak 2.023,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,24 puan ve yüzde 1,17 kazanımla 2.009,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.009,33, en yüksek 2.047,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 artışla 2.023,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 1,52 ve teknoloji endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 45,15 puan ve yüzde 2,02 yükselişle 2.282,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 15'i geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.928,30 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.928,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kazançla 881 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,1021 lira, satışta 14,1586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,0288 lira, satışta 14,0850 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1073 sterlin/dolar paritesi 1,3355, dolar/yen paritesi de 115,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 artarak 113,15 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:33:27. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement