Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

04.03.2022 18:40
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,54 puan azalarak 1.990,75 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,54 puan azalarak 1.990,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,38 puan ve yüzde 0,46 kayıpla 2.013,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.990,75, en yüksek 2.024,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 azalışla 1.990,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,56, hizmetler endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 44,95 puan ve yüzde 1,97 düşüşle 2.237,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi. Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.953,40 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.953,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kazançla 892 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,1666 lira, satışta 14,2234 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,1021 lira, satışta 14,1586 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,04'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0913, sterlin/dolar paritesi 1,3218, dolar/yen paritesi de 115,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,25 artarak 114,46 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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