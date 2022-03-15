Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

15.03.2022 18:38
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,11 puan azalarak 2.079,38 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,11 puan azalarak 2.079,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,20 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 2.087,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.077,59, en yüksek 2.101,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 2.079,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,01 puan ve yüzde 0,51 düşüşle 2.331,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ford Otomotiv, Garanti Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.917,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.917,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kayıpla 911 bin 550 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7400 lira, satışta 14,7990 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7521 lira, satışta 14,8112 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,52'den, bileşik getirisi de yüzde 24,90'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0972, sterlin/dolar paritesi 1,3065, dolar/yen paritesi de 118,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 7,10 gerileyerek 96,80 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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