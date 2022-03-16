Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

16.03.2022 18:53
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,42 puan artarak 2.088,80 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,42 puan artarak 2.088,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 2.092,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.078,20, en yüksek 2.098,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 2.088,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,43 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,43 puan ve yüzde 0,36 yükselişle 2.339,62 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.913,20 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.913,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,50 kayıpla 898 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6655 lira, satışta 14,7243 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7400 lira, satışta 14,7990 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0996, sterlin/dolar paritesi 1,3100, dolar/yen paritesi de 118,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 artışla 97,94 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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