Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,68 puan artarak 2.144,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,50 puan ve yüzde 0,35 kazançla 2.141,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.132,64, en yüksek 2.148,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 2.144,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 1,22 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,10 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 2.404,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Petkim ve Ford Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.932,30 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.932,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,10 kazanımla 924 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7537 lira, satışta 14,8128 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6594 lira, satışta 14,7181 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1038, sterlin/dolar paritesi 1,3160, dolar/yen paritesi de 119,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,46 düşüşle 104,25 dolardan işlem görüyor.