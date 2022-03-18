Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

18.03.2022 18:51
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,68 puan artarak 2.144,26 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,68 puan artarak 2.144,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,50 puan ve yüzde 0,35 kazançla 2.141,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.132,64, en yüksek 2.148,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 2.144,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 1,22 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,10 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 2.404,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Petkim ve Ford Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.932,30 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.932,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,10 kazanımla 924 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7537 lira, satışta 14,8128 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6594 lira, satışta 14,7181 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1038, sterlin/dolar paritesi 1,3160, dolar/yen paritesi de 119,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,46 düşüşle 104,25 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


Son Dakika
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:59:32. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement