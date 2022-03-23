Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

23.03.2022 18:37
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,71 puan azalarak 2.183,10 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,71 puan azalarak 2.183,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,08 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.198,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.170,41, en yüksek 2.203,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 2.183,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yatay seyirle kapandı

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,73 puan ve yüzde 0,48 düşüşle 2.431,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 54'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.931,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.931,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,10 kazanımla 921 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7959 lira, satışta 14,8552 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7938 lira, satışta 14,8531 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,62'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0993, sterlin/dolar paritesi 1,3205, dolar/yen paritesi de 121,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,50 yükselişle 118,65 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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