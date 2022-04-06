Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

06.04.2022 18:35
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,89 puan azalarak 2.316,40 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,89 puan azalarak 2.316,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,74 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 2.330,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.308,27, en yüksek 2.348,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 2.316,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,21 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 2.572,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.928,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.928,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 910 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7073 lira, satışta 14,7662 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6853 lira, satışta 14,7441 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,65'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0908, sterlin/dolar paritesi 1,3080, dolar/yen paritesi de 123,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 düşüşle 104,17 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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