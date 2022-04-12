Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

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Piyasalarda gün sonu

12.04.2022 18:30
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,65 puan artarak 2.463,76 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,65 puan artarak 2.463,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,23 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 2.449,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.421,54, en yüksek 2.474,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 2.463,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,56 puan ve yüzde 0,68 yükselişle 2.749,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 43'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.972,30 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.972,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazançla 924 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6530 lira, satışta 14,7117 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7059 lira, satışta 14,7648 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,37'den, bileşik getirisi de yüzde 23,63'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0865, sterlin/dolar paritesi 1,3034, dolar/yen paritesi de 125,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,80 yükselişle 104,75 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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