Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

15.04.2022 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,96 puan artarak 2.494,37 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,96 puan artarak 2.494,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,59 puan ve yüzde 0,15 kazançla 2.479,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.471,73 en yüksek 2.497,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 artışla 2.494,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,98 puan ve yüzde 0,58 yükselişle 2.787,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 30'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Bankası ve Hektaş Ticaret en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kayıpla 929 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6079 lira, satışta 14,6664 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,5831 lira, satışta 14,6415 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,17'den, bileşik getirisi de yüzde 22,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0808, sterlin/dolar paritesi 1,3062, dolar/yen paritesi de 126,40 düzeyinde seyrediyor.???????

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement