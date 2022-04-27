Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

27.04.2022 18:37
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,13 puan artarak 2.451,43 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,13 puan artarak 2.451,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,06 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 2.425,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.398,90, en yüksek 2.453,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 artışla 2.451,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 1,47, hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,97 puan ve yüzde 1,51 yükselişle 2.745,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 38'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.885,20 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.885,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 905 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7859 lira, satışta 14,8451 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7566 lira, satışta 14,8158 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0552, sterlin/dolar paritesi 1,2531, dolar/yen paritesi de 128,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 düşüşle 103,80 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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