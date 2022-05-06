Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

06.05.2022 18:42
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,54 puan azalarak 2.458,72 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,54 puan azalarak 2.458,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,57 puan ve yüzde 0,51 kayıpla 2.453,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.433,32, en yüksek 2.470,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 2.458,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,57 puan ve yüzde 0,64 düşüşle 2.726,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Şişecam, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.889,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.889,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,8 kazançla 919 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,8874 lira, satışta 14,9471 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8209 lira, satışta 14,8803 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,92'den, bileşik getirisi de yüzde 22,02'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2360, dolar/yen paritesi de 130,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 yükselişle 112,4 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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