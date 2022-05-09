Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

09.05.2022 18:30
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,99 puan artarak 2.465,71 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,99 puan artarak 2.465,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,25 puan ve yüzde 0,17 kazançla 2.462,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.441,59, en yüksek 2.480,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 2.465,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 2.734,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.858,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.858,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 kayıpla 917 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,9635 lira, satışta 15,0235 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8874 lira, satışta 14,9471 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 23,32'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2310, dolar/yen paritesi de 130,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,2 düşüşle 105,6 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


Son Dakika
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 18:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement