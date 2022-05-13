Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

13.05.2022 18:41
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,25 puan artarak 2.419,23 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,25 puan artarak 2.419,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 25,05 puan ve yüzde 1,05 kazançla 2.416,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.397,27, en yüksek 2.426,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 2.419,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 1,63 ve teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,45 puan ve yüzde 0,77 yükselişle 2.681,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Şişecam, Kardemir (D), Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.812,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.812,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,1 kayıpla 895 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,4270 lira, satışta 15,4888 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,3418 lira, satışta 15,4033 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 26,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2240, dolar/yen paritesi de 129,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,6 yükselişle 110,0 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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