Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,04 puan artarak 2.394,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,44 puan ve yüzde 0,44 kazançla 2.401,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.380,10, en yüksek 2.416,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 2.394,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,03 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 2.561,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Sabancı Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.821,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.821,8 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,8 kazançla 933 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,776 lira, satışta 15,8408 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,5530 lira, satışta 15,6153 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,82'den, bileşik getirisi de yüzde 26,36'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0540, sterlin/dolar paritesi 1,2470, dolar/yen paritesi de 129,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 yükselişle 113,2 dolardan işlem görüyor.