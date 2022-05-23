Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

23.05.2022 18:29
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,55 puan artarak 2.380,90 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,55 puan artarak 2.380,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20 puan ve yüzde 0,84 kazançla 2.392,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.346,12, en yüksek 2.397,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 2.380,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,85 puan ve yüzde 0,49 yükselişle 2.644,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.852,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.852,8 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,8 kazançla 930 bin 954 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,8383 lira, satışta 15,9018 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,9138 lira, satışta 15,9775 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,88'den, bileşik getirisi de yüzde 26,43'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 127,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 110,9 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

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