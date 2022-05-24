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Piyasalarda gün sonu

24.05.2022 18:17
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,89 puan azalarak 2.375,00 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,89 puan azalarak 2.375,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,15 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 2.392,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.372,83, en yüksek 2.399,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 2.375,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,16 puan ve yüzde 0,46 düşüşle 2.632,50 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Karsan Otomotiv ve Hektaş Ticaret en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.866,20 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.866,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 954 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,0733 lira, satışta 16,1377 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,8383 lira, satışta 15,9018 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,71'den, bileşik getirisi de yüzde 27,36'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0728, sterlin/dolar paritesi 1,2517, dolar/yen paritesi de 126,59 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,25 yükselişle 111,51 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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