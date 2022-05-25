Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

25.05.2022 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 43,10 puan artarak 2.418,10 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 43,10 puan artarak 2.418,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,07 puan ve yüzde 0,49 kazançla 2.386,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.383,94, en yüksek 2.423,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 artışla 2.418,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, hizmetler endeksi yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,87 puan ve yüzde 2,20 yükselişle 2.690,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Garanti BBVA, ASELSAN, Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.849,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.849,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1 kazançla 964 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,2556 lira, satışta 16,3208 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,0733 lira, satışta 16,1377 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,71'den, bileşik getirisi de yüzde 27,36'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 127,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 110,7 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

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