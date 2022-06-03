Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,31 puan azalarak 2.601,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,66 puan ve yüzde 0,37 kazanımla 2.611,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.591,47, en yüksek 2.623,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 2.601,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,85 puan ve yüzde 0,37 düşüşle 2.889,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 60'ı geriledi. SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.853,05 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.853,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazanımla 993 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,4650 lira, satışta 16,5310 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,4275 lira, satışta 16,4933 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,12'den, bileşik getirisi de yüzde 25,57'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0721, sterlin/dolar paritesi 1,2511, dolar/yen paritesi de 130,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,36 yükselişle 119,15 dolardan işlem görüyor.